Челябинский суд оправдал бизнесмена Артура Никитина по делу о неуплате налогов

Решения УФНС признали недействительными

Советский районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор в отношении бизнесмена Артура Никитина, руководителя ООО «Стройсвязьурал1» Олега Лежникова и юриста Елены Рытой. Их обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Информация о приговоре размещена на сайте суда.

По версии следствия, обвиняемые внесли недостоверные сведения о заключении сделок в налоговые декларации и получили незаконный налоговый вычет в размере 187 млн рублей. В отношении Лежникова, Рытой и Никитина были возбуждены уголовные дела по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

После возбуждения дела в арбитражном суде Челябинской области Артур Никитин доказал правомерность сделок, а решения ИФНС по Советскому району и регионального УФНС были признаны недействительными.

Советский районный суд вынес оправдательный приговор. Решение не вступило в законную силу.