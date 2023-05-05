Челябинский суд обязал осужденную экс‑начальницу паспортного стола вернуть незаконно полученную квартиру

Жилье принадлежало фонду закрытых военных городков

Челябинский областной суд в апелляции постановил признать недействительным договор социального найма и договор о передаче квартиры в собственность в порядке приватизации жительнице Чебаркуля. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что виновная работала начальником паспортного стола отдела полиции «Каширинский» и вселилась в квартиру из жилищного фонда закрытых военных городков, не имея законных оснований. За ордер она заплатила вознаграждение последнему жильцу.

Впоследствии в 2016 году заключила с администрацией договор социального найма и приватизировала квартиру, зарегистрировав на нее право собственности. В 2022 году Чебаркульский городской суд приговорил виновную к четырем годам колонии общего режима.

«В связи с установленными обстоятельствами прокурор обратился с иском в суд в интересах администрации Чебаркульского городского округа о признании недействительными договора социального найма, договора о передаче квартиры в собственность в порядке приватизации, применении последствий недействительности сделки (исключении записи о регистрации права собственности ответчика)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Ответчица подала апелляционную жалобу на иск, однако Челябинский областной суд удовлетворил требования прокурора.