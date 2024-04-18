Челябинский суд огласил приговор убийце 11‑летней девочки из Сима

Дмитрий Моисеев надругался над школьницей

Сегодня, 18 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор жителю Сима, который летом прошлого года изнасиловал и убил (статья 105 УК РФ, 132 УК РФ) 11‑летнюю девочку, передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

Напомним, трагедия случилась 9 июля. Девочка гуляла в парке вместе с подругой, отец которой забрал детей с прогулки. Обвиняемый, по версии следствия, довез свою дочь до дома и уехал вместе с пропавшей девочкой, которая так и не вернулась домой. Мать школьницы пришла в дом к обвиняемому, поскольку знала, что девочка гуляла с его дочерью. Дмитрий Моисеев сообщил, что высадил девочку недалеко от дома и ушел на ферму. После этого вместе с родителями девочки, волонтерами и полицией он участвовал в поисках.

Спустя сутки после исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, следователи изъяли записи видеокамер и установили, что обвиняемый был с пропавшей девочкой в магазине. Дмитрий Моисеев сознался в преступлении и показал, где спрятал тело ребенка. Обвиняемого отправили в СИЗО.

«Назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда удовлетворены в размере 1 миллиона рублей», — огласил решение судья.

Репортаж из зала суда на сайте ИА «Первое областное» будет опубликован позже.