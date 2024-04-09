Челябинский суд назначил экс‑гендиректору ЮУ КЖСИ штраф

Уголовное дело в отношении Владимира Атаманченко прекращено

Центральный районный суд Челябинска назначил штраф 40 тысяч рублей бывшему генеральному директору ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что, по версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, дал указание директору подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему 10 миллионов рублей под 7,5% годовых.

В установленный срок ни деньги, ни проценты мужчина не вернул, что привело к ущербу на сумму 13,4 миллиона рублей, а также существенному нарушению прав и законных интересов организации.

Сегодня, 9 апреля, уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») прекращено на основании статьи 76.2 УК РФ ( «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа»).