Челябинский суд начал рассмотрение дела о хищении 19 млн рублей при строительстве детсада в Аше

Обвиняемого оставили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска начал рассмотрение дела о получении взятки и злоупотреблении полномочиями (статья 290 УК РФ, статья 285 УК РФ) в отношении экс-директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе следствия наложен арест на находящиеся на счетах денежные средства обвиняемого на сумму свыше 11 млн рублей. Суд оставил обвиняемого в СИЗО до 18 января», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По версии следствия, подсудимый в 2018—2019 годах за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина обеспечил подписание актов с ложными сведениями об объеме выполненных работ и приобретенных материалах при строительстве детского сада в Аше в рамках государственного контракта.

В результате подрядчику необоснованно перечислили свыше 19 миллионов рублей, которые были похищены.

Компания «Флагман» была субподрядчиком. Изначально контракт был заключен с московской фирмой «Премиумстрой». Одним из условий контракта было выполнение работ в установленные сроки — до 31 марта 2019 года. Директором компании, по данным СБИС, является Николай Литовченко.

Иск в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Премиумстрой» аванса и неустойки Минстрой региона подал еще летом 2020 года. В сентябре прошлого года суд удовлетворил требования министерства. Компания должна выплатить аванс 32,45 млн рублей и неустойку 3,93 млн рублей.



Компания ООО «Премиумстрой» принимала участие в 28 торгах, из них выиграла 12.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления ФСБ России по Челябинской области.

Абаимова также судят по делу о взятках и мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

Копейский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Он признан виновным в мошенничестве на 39 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.