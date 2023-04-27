Челябинский суд изменил приговор юристу Владимиру Казанцеву по делу о мошенничестве

Правозащитника отправили в колонию общего режима

Челябинский областной суд в апелляции изменил приговор юристу-общественнику Владимиру Казанцеву. Он признан виновным в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Из постановления Советского районного суда исключили дополнительное наказание в виде запрета заниматься юридической деятельностью, сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что Владимир Казанцев получил от бизнесмена Максима Шейна 500 тысяч рублей за обещание повлиять на решение Арбитражного суда в пользу предпринимателя. Деньги Владимир Казанцев получил в январе этого года в своем офисе. Не имея возможности повлиять на решение суда, правозащитник воспользовался ими по своему усмотрению. Также он признан виновным в попытке получить 2,5 миллиона рублей от другого клиента за аналогичную услугу.

Советский районный суд Челябинска назначил виновному четыре года колонии общего режима и запрет заниматься юридической деятельностью на срок три года.

«Пункт о запрете деятельности исключен, в остальном приговор оставлен без изменения», — прокомментировали в пресс-службе облсуда.