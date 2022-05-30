Челябинский суд допросил врача психиатра-нарколога по делу о резонансном ДТП на перекрестке

Обвиняемому Игорю Печенкину стало плохо во время заседания

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Сегодня, 30 мая, в Ленинском районном суде продолжили рассмотрение дела о резонансном ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского летом прошлого года. На скамье подсудимых — 41-летний Игорь Печенкин. Для дачи показаний судья вызвал врача психиатра-нарколога Илью Кодочигова, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

«Могут ли препараты, которые употребил подсудимый, влиять на центральную нервную систему», — спрашивает судья.

«Один из лекарственных препаратов, обнаруженный в организме Печенкина, является противоэпилептическим средством, второй — снотворный препарат. Оба препарата имеют схожее действие. Лекарство против эпилепсии может вызывать угнетение сознания, дезориентацию, сонливость, слабость, снижение скорости реакции. Снотворное средство также вызывает спутанность сознания, нечеткость зрения», — рассказывает врач.

«Противопоказания у этих лекарств какие?» — задает вопрос судья.

«Они схожи с противопоказаниями при болезнях, от которых эти препараты помогают. В частности, это управление транспортными средствами», — продолжает Илья Кодочигов.

«Эти противопоказания есть в аннотации к препаратам?» — спрашивает судья.

«Не могу говорить за всех производителей. В тех аннотациях, что я видел, противопоказания есть. В любом случае препараты выписывает врач, и он однозначно должен это знать и предупреждать пациента. Наркотическими средствами эти лекарства не являются», — говорит врач.

«Являются ли эти вещества психотропными?» — спрашивает адвокат.

«Сами препараты по воздействию можно отнести к психотропным веществам — сонливость и рассеянность внимания могут быть побочными эффектами. Однако юридически препараты не являются психотропными. Вождение автомобиля является противопоказанием при их применении».

По этическим причинам названия препаратов мы не публикуем.

В зал заседания пригласили свидетеля ДТП Галину Тагирову. Женщина переходила дорогу на перекресте Барбюса и Дзержинского.

«Переходила дорогу на зеленый свет. Услышала грохот, оглянулась — авария. Началась суета, крики», — с трудом вспоминает женщина. «Как вел себя подсудимый?» — спрашивает прокурор.

«Он вышел из машины где-то через пять минут после удара. Вел себя нормально, какого-то шока или дезориентации я не заметила. К пострадавшим не подходил. Звонил по телефону. Болезненного состояния я не заметила», — рассказала женщина.

Подруга погибшей Регина, которая также пострадала в аварии, во время допроса разрыдалась.

«Я уже плохо помню аварию. И вспоминать не хочу. За рулем был знакомый Дианы — Женя. Я сидела на пассажирском сиденье, со мной находились трое детей и племянник. Помню только несущийся на нас „Фольксваген“ и удар. Я потеряла сознание. Очнулась, когда медики доставали меня из машины. Извините, я не могу это вспоминать. Пожалуйста, можно мне выйти», — в слезах рассказала Регина.

Судья объявил перерыв, однако через несколько минут стало плохо и обвиняемому. Игорь Печенкин схватился за ручку двери, но выйти из зала самостоятельно не смог. Для него вызвали скорую помощь.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «Лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.