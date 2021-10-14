Челябинский суд допросил свидетелей обвинения по делу директора аэропорта

Андрей Осипов не признает вину

В Центральном районном суде Челябинска продолжаются слушания по уголовному делу в отношении директора аэропорта Андрея Осипова. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. В зале заседаний допросили свидетелей обвинения. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание состоялось накануне, 13 октября.

«Сейчас идет стадия доказательств со стороны обвинения. Допросили свидетелей. На время допроса представителей СМИ суд попросил удалиться из зала», — рассказали в пресс-службе.

Подсудимый настаивает на своей невиновности и считает, что его оговорили.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве директора авиапредприятия задержали 3 марта сотрудники регионального УФСБ.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»). Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.

С 4 марта по решению Центрального районного суда Андрей Осипов находится под домашним арестом.