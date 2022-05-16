Челябинский суд допрашивает свидетелей по делу о мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте

Фигуранты дела своей вины не признают

Сегодня, 16 мая, в Курчатовском районном суде прошел допрос свидетелей по делу о мошенничестве и взятках при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и центра для шорт-трека ледового дворца «Уральская молния», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

«Процесс будет идти долго. Свидетелей обвинения очень много. Следующее заседание состоится 23 мая», — рассказали в суде.

Подсудимые — замминистра строительства региона Татьяна Антонова, директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов и генеральный директор по капитальному строительству ООО «Стройтрансоюз» Михаил Азаматов. Сейчас всех троих уже выпустили из СИЗО под ограничение определенных действий, в частности — обвиняемым запрещено приходить на работу, общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться мобильной связью и интернетом.

Следствие по делу длилось почти год.

В отношении Алексея Абаимова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Азаматова обвиняют только по 159-й статье. Татьяна Антонова находится на скамье подсудимых по части 4 статьи 159 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ.

Ранее мы передавали подробности из зала суда во время оглашения обвинительного заключения.