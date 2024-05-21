Челябинский суд арестовал нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от полиции

Также он будет привлечен к административной ответственности

В Челябинской области нетрезвому водителю, который пытался скрыться от полиции, судом назначено 14 суток ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В городе Южноуральске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2112 для проверки документов, однако он проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость.

Стражи правопорядка организовали преследование нарушителя, который направился в сторону поселка Увельский.

Для остановки отечественной легковушки, управляемой нарушителем, было принято решение о применении табельного оружия. Один из автоинспекторов после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь по колесам преследуемой машины.

В результате нарушитель был вынужден остановиться, после чего полицейские задержали его. Им оказался мужчина 1991 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Выяснилось, что гражданин управлял автомобилем, не имея полиса ОСАГО.

По фактам совершенных правонарушений инспекторами ДПС составлены четыре административных протокола по статьям 12.8, 12,25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ.