В Челябинской области нетрезвому водителю, который пытался скрыться от полиции, судом назначено 14 суток ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В городе Южноуральске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2112 для проверки документов, однако он проигнорировал требования полицейских и увеличил скорость.
Стражи правопорядка организовали преследование нарушителя, который направился в сторону поселка Увельский.
Для остановки отечественной легковушки, управляемой нарушителем, было принято решение о применении табельного оружия. Один из автоинспекторов после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь по колесам преследуемой машины.
В результате нарушитель был вынужден остановиться, после чего полицейские задержали его. Им оказался мужчина 1991 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Выяснилось, что гражданин управлял автомобилем, не имея полиса ОСАГО.По фактам совершенных правонарушений инспекторами ДПС составлены четыре административных протокола по статьям 12.8, 12,25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ.