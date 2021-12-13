В лесу под Челябинском было найдено тело 21-летнего студента ЮУрГУ Игоря Пахомова. Молодой человек оставил на своей странице в соцсети координаты нахождения своего тела.
В статусе студента в социальной сети указаны даты рождения и смерти: 25.01.2000 — 10.12.2021. А на стене последней записью выложены координаты — 55,1523594, 61,2130690.
Напомним, обгоревшее тело Игоря нашли в лесу рядом с поселком Вавиловец Сосновского района. Студент ЮУрГУ скончался от многочисленных ожогов.
«Мой Игорь — мое все, трагически погиб», — написала мать парня Юлия Пахомова.
Друзья и близкие семьи выражают в многочисленных комментариях соболезнования горю женщины.