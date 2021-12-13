Челябинский студент перед смертью оставил координаты нахождения своего тела

Игорь Пахомов указал в статусе в соцсети даты своего рождения и гибели

В лесу под Челябинском было найдено тело 21-летнего студента ЮУрГУ Игоря Пахомова. Молодой человек оставил на своей странице в соцсети координаты нахождения своего тела.

В статусе студента в социальной сети указаны даты рождения и смерти: 25.01.2000 — 10.12.2021. А на стене последней записью выложены координаты — 55,1523594, 61,2130690.

Напомним, обгоревшее тело Игоря нашли в лесу рядом с поселком Вавиловец Сосновского района. Студент ЮУрГУ скончался от многочисленных ожогов.

«Мой Игорь — мое все, трагически погиб», — написала мать парня Юлия Пахомова.

Друзья и близкие семьи выражают в многочисленных комментариях соболезнования горю женщины.