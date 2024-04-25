Напомним, что в октябре 2023 года молодой человек причинил своему коту множество повреждений, демонстрируя процесс в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-трансляции.
«Он пинал животное, наступал на него, затем выбросил с балкона второго этажа, подобрал занес домой и топил его в унитазе. Коту причинен перелом челюсти, переломы ребер, контузия внутренних органов. Обвиняемый продолжил вести трансляцию, демонстрируя, как выглядит кот после издевательств», — отметили в ведомстве.
Кота у стримера забрали и поместили в ветеринарную клинику. Уголовное дело направлено мировому судье участка № 8 Тракторозаводского района для рассмотрения по существу.