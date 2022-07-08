Челябинский школьник пойдет под суд за смертельный удар ровеснику

Ссора между подростками привела к драке с трагическим исходом

В Тракторозаводском районном суде Челябинска стартует процесс о драке между школьниками, в результате которой погиб один из участников. На скамье подсудимых — 14-летний подросток, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным пресс-службы прокуратуры, 4 апреля 2022 года около дома по улице Хохрякова 14-летний школьник нанес смертельный удар сверстнику. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами и применил полученные навыки в ссоре из-за девушки. Школьник ударил соперника в шею. Пострадавший скончался почти сразу на месте происшествия.

Победитель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Тракторозаводского района.

Влада Михеева