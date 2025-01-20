Челябинский школьник получил серьезную травму на катке в Красном Поле

В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента, который произошел в минувшее воскресенье, 19 января, на катке в поселке Красное Поле, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Во время катания на коньках школьник споткнулся о ямку на ледовом поле и упал, получив компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга. По словам близких ребенка и очевидцев, скорая приехала на вызов через 40 минут.

Прокуратура проверит, были ли нарушения со стороны коммунальных служб при организации и содержании катка, а также оперативность медиков.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц Краснопольского сельского поселения по содержанию указанного сооружения, а также медицинскому учреждению в части соблюдения правил оказания скорой медицинской помощи», — отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.