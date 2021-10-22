Челябинского режиссера киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвинили в педофилии

Уже год он находится в СИЗО, а недавно в его московском жилье прошли обыски

Один из авторов детского юмористического журнала «Ералаш» 48-летний сценарист, режиссер Илья Белостоцкий находится под стражей по делу о половых связях с несовершеннолетними в возрасте от 12 до 14 лет. Информация о деле Белостоцкого публикуется на сайте Пресненского районного суда Москвы.

Режиссер был задержан в прошлом году, сначала ему вменили статью 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»), потом обвинение было переквалифицировано на часть 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста»).

Накануне, 21 октября, на имущество кинематографиста был наложен арест. Несколько дней назад в его московском доме прошли обыски и выемка материалов, которые помогут расследованию.

Илья Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. В 1991 году поступил в медицинский институт, где учился четыре года, после чего в 1995 году перевелся в Челябинский государственный институт культуры и искусства. Призер различных фестивалей. Член Гильдии кинорежиссеров России.