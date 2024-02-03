Челябинский предприниматель заключил 43 фиктивных договора с мигрантами

Возбуждены уголовные дела

В Тракторозаводском районе Челябинска задержали владельца торговой точки, который на протяжении нескольких лет заключал с мигрантами фиктивные трудовые договоры. В его отношении возбуждено три уголовных дела об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 44-летний предприниматель в течение 2022 и 2023 годов заключал с иностранцами фиктивные договоры о трудоустройстве и передавал в подразделение по вопросам миграции необходимые сведения. При этом мигранты у него не работали, но теоретически законно находились на территории России. Всего было заключено 43 таких договора.

В отношении предпринимателя возбудили три уголовных дела по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ. Указанная часть статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.