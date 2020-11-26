Челябинский предприниматель подозревается в уклонении от налогов

По версии следствия, бизнесмен скрыл от государства более пяти миллионов рублей.

Бизнесмена из Челябинска подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, мужчина совершил преступление в 2017 — 2018 годах. В этот период он, как индивидуальный предприниматель, уклонился от уплаты налогов по сделкам продажи недвижимости и неисчисления налога от полученных арендных платежей. Общая сумма, как сообщили «Первому областному» в следственном комитете региона, составила более 5,2 миллионов рублей.



«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение экспертизы по установлению суммы налоговой задолженности и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации»,— пояснили «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, в отношении челябинского бизнесмена возбуждено дело по части 1 статьи 198 («Уклонение от налогов») Уголовного кодекса России. Сейчас проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления.