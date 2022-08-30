Челябинский полицейский вытащил спящего мужчину из горящей квартиры

Хозяина передали медикам, его здоровью ничего не угрожает

В Советском районе Челябинска молодой участковый Никита Петров спас мужчину из горящей квартиры. В выходной день полицейский обходил жилые кварталы по улице Свободы и заметил, что из окна квартиры на третьем этаже идет густой дым. Правоохранитель сразу же бросился в подъезд на помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



На место прибыли спасатели, молодой участковый вошел в квартиру вместе с ними и вытащил спящего хозяина квартиры, пока сотрудники МЧС осматривали помещение, искали других жильцов и животных. Никита Петров передал мужчину врачам.

Здоровью спасенного мужчины ничего не угрожают. Специалисты устанавливают причину пожара.