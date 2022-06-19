Челябинский полицейский подозревается в даче взятки за незаконный провоз груза через границу

Правоохранитель помогал своему знакомому

В Челябинской области полицейский подозревается в даче взятки должностному лицу для провоза груза в Республику Казахстан. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили 19 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, автоинспектор, оказывая содействие своему знакомому в незаконной деятельности, передал должностному лицу 20 тысяч рублей, чтобы он разрешил им перевезти груз в Казахстан.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности»,— уточнили в ведомстве.

По неподтвержденным данным, знакомым полицейского был военный. Эта информация проверяется.