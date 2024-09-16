Челябинский подросток совершил нападение в школе № 68: факты и подробности

Семиклассник с ножом и молотком напал на сверстников и педагога, четыре человека пострадали

Сегодня, 16 сентября, в филиале челябинской школы № 68 ученик седьмого класса напал на сверстников и педагога. Пострадали четыре человека, всем им своевременно оказана медицинская помощь. Нападавший задержан, выясняются все обстоятельства ЧП. ИА «Первое областное» собрало все, что известно о ЧП в челябинской школе к полудню:

— ЧП произошло в филиале школы № 68, он находится в Ленинском районе города Челябинска.

— Ученик 7-го класса пришел в школу с ножом и молотком. Он напал на двух девочек, мальчика и педагога.

— Нападавший задержан, с ним и его родителями работают правоохранительные органы и соцслужбы, выясняются все обстоятельства ЧП.

— Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и педагог. Все они были госпитализированы, им своевременно оказана медицинская помощь; их состояние стабильное.

— Всем другим ученикам школы оказывается психологическая помощь, с родителями и детьми работают квалифицированные психологи.

— По нашей информации, после совершения нападения мальчик закрылся в туалете школы и совершил попытку суицида.

— В школах Челябинска усилили работу по обеспечению безопасности, охрану перевели на усиленный режим, введены дополнительные всесторонние проверки, проведен инструктаж служб охраны.

— После ЧП в школе № 68 Челябинска возбуждены два уголовных дела. Одно — по статье об организации убийства, второе — о халатности.

— В доме нападавшего проходят обыски, следователи изучают его телефон и компьютеры.

Добавим, что для родителей и детей открыта горячая линия. По номеру 88003023339 или +73517299949 они могут получить психологическую помощь.