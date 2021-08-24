Челябинский пенсионер перевел мошенникам три миллиона рублей

Пострадавший, чтобы «спасти» деньги, собрал их со всех счетов в разных банках

В УМВД по Челябинску возбуждено очередное уголовное дело по факту телефонного мошенничества. На этот раз жертвой стал 80-летний челябинец, лишившийся трех миллионов рублей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городской полиции.



По данным следствия, обман был классическим: пожилому человеку позвонили с незнакомого номера, неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что счета пенсионера «находятся под атакой», и посоветовал перевести деньги на некий «безопасный» счет. Жертва, поддавшись уговорам, начала транзакции, а заодно продиктовала мошеннику все поступающие на телефон подтверждающие СМС-сообщения. Кроме того, преступник в разговоре выяснил у дедушки, что у того есть некие сбережения в других банках, и посоветовал «обезопасить» их таким же образом.

«Пострадавший ничего не заподозрил, пока к нему не обратились уже настоящие сотрудники банка. Они поинтересовались, знает ли пенсионер, кому именно переводит деньги. Лишь тогда дедушка заподозрил неладное и обратился в полицию, но было уже поздно: его деньги ушли в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила три миллиона. Ведется следствие», — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

В полиции еще раз напоминают гражданам: настоящие сотрудники банков не имеют права просить сообщать им реквизиты и содержимое поступающих из платежных систем сообщений. Тем более они никогда не просят переводить куда-либо деньги, хранящиеся на счетах населения.