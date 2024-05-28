Челябинский пенсионер перевел мошенникам более 2 млн рублей, пытаясь спасти сбережения

Возбуждено уголовное дело

Пенсионер из Челябинска перечислил мошенникам более двух миллионов рублей, пытаясь спасти свои сбережения, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица получили доступ к его счету. Чтобы обезопасить сбережения, их нужно перевести на „безопасный“ счет», — отметили в ведомстве.

Челябинец установил приложение для перевода денежных средств, снял свои накопления и перевел все свои деньги на привязанную карту. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.