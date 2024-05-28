Пенсионер из Челябинска перечислил мошенникам более двух миллионов рублей, пытаясь спасти свои сбережения, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
«Мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица получили доступ к его счету. Чтобы обезопасить сбережения, их нужно перевести на „безопасный“ счет», — отметили в ведомстве.
Челябинец установил приложение для перевода денежных средств, снял свои накопления и перевел все свои деньги на привязанную карту. После этого незнакомец перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.