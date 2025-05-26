Челябинский суд отправил в СИЗО таксиста по делу об убийстве пассажирки

Тело девушки нашли закопанным в лесу

Сегодня, 26 мая, Курчатовский районный суд Челябинска отправил под стражу 36-летнего Бориса Пряхина. Его обвиняют в убийстве 24-летней Валерии Ш., сообщили в СУ СКР по региону.

«Обвиняемый по ходатайству следователя заключен в СИЗО на два месяца, до 24 июля», — рассказали в ведомстве.

Напомним, шокирующая история случилась в ночь на 22 мая. Сотрудник завода Борис Пряхин подрабатывал в «Яндекс.Такси» и прибыл на вызов Валерии. Девушка возвращалась домой из клуба.

По версии следствия, в дороге между водителем и пассажиркой разыгрался конфликт. Мужчина набросился на жертву, задушил ее, а потом закопал тело.

Известно, что у обвиняемого есть жена и пятилетняя дочь.