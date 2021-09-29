Челябинский омбудсмен отказалась помогать даме, «похоронившей» живого супруга

Женщина подделала свидетельство о смерти мужа и хотела использовать документ в корыстных целях

Жительница Челябинской области решила обмануть супруга и едва не вовлекла в свою аферу уполномоченного по правам человека по Челябинской области. О неприятном инциденте на своей личной странице в социальных сетях 29 сентября рассказала сама омбудсмен Юлия Сударенко.

«В ходе длительной работы по обращению женщины, связанному с семейными и имущественными отношениями (а занялась я им только потому, что она заявляла о мошенничестве), я выявила факт фальсификации доказательств — она подделала свидетельство о смерти бывшего супруга», — с сожалением написала Юлия Сударенко.

По обращению омбудсмена в отношении женщины возбудили уголовное дело.