В Челябинской области задержали трех браконьеров

У нарушителей изъяли мотоциклы, нарезное оружие, ножи и тепловизоры

Сегодня, 29 октября, челябинские сотрудники федерального охотнадзора совместно с коллегами из Курганской области задержали трех браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Задержанные — жители Челябинской области. Они вели охоту, но не имели лицензий.

«За нарушителями вели наблюдение с территории Красноармейского района, а задержали в лесу на территории Курганской области во время совершения правонарушения. У охотников были изъяты: мотоциклы, нарезное оружие, ножи и тепловизоры. Рейдовые мероприятия по пресечению таких действий будут продолжаться», — подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В Минэкологии отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».