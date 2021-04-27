Челябинский облсуд вынес приговор жителям Беларуси за убийство южноуральца

Двое виновных отправятся в колонию строгого режима

Сегодня, 27 апреля, Челябинский областной суд огласил приговор жителям Республики Беларусь Олегу Каморникову и Ивану Чеботаеву. Они признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений златоустовца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что Каморников, являясь руководителем нескольких организаций и желая уйти от уплаты долгов, предложил жителю Златоуста Сергею К. стать фиктивным директором его фирмы. Последний согласился.

В 2017 году в компании осужденного стали проводиться проверки. Сергею К. в Златоуст пришла повестка с вызовом на допрос в правоохранительные органы Беларуси, о чем тот по телефону сообщил сотрудникам организации, которую формально возглавлял. Каморников, не желая допустить возможности взыскания с него долгов, а также быть привлеченным к ответственности по законодательству Республики Беларусь, разработал преступный план, целью которого стало лишить Сергея К. жизни, не допустив тем самым, чтобы тот приехал на допрос. Злоумышленник отправился в Златоуст для сбора сведений о жертве. В июле того же года Каморников привлек в качестве пособника своего знакомого Чеботаева, вместе с которым снова приехал в Златоуст. Там они встретились с потерпевшим, выдумали предлог для поездки в Миасс. Остановившись на трассе, Каморников выстрелил жертве в затылок, затем вместе с Чеботаевым закопал тело убитого.

В отношении 42-летнего Олега Каморникова были возбуждены уголовные дела по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Второй обвиняемый предстал перед судом по части 5 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве из корыстных побуждений»).

Сегодня Челябинский облсуд вынес приговор.

«Каморникову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, Чеботаеву — 8 лет, обоим — в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери убитого: с Каморникова — 900 тысяч рублей, с Чеботаева — 100 тысяч рублей, а также материальный ущерб (расходы на погребение) — 28,7 тысячи рублей солидарно с обоих осужденных», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.