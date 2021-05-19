Челябинский облсуд вынес приговор мужчине за жестокое убийство 11‑летней давности

Южноуралец будет отбывать наказание в колонии особого режима





Сегодня, 19 мая, Челябинский областной суд вынес приговор 54-летнему жителю Еманжелинска Владимиру Смирнову. Он признан виновным в убийстве женщины, совершенном группой лиц. Второй фигурант дела скончался в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что Смирнов в сентябре 2009 года вместе с подельником до смерти избил знакомую. Женщина скончалась от многочисленных ударов молотком по голове, ногам и туловищу.

После убийства мужчины скрыли тело погибшей в погребе дома № 11 по улице Молодежной в Еманжелинске. Скелетированные останки женщины правоохранители нашли лишь в 2019 году.

В отношении южноуральцев были возбуждены уголовные дела по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»).

Владимир Смирнов в суде свою причастность к преступлению отрицал. В отношении подельника уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

«Приговором Челябинского облсуда Смирнову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее писал наш сайт, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двоих жителей Еманжелинска. Они признаны виновными в убийстве бездомного из хулиганских побуждений. Преступление совершено в 2005 году.