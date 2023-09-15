Челябинский облсуд смягчил приговор Ивану Белавкину

Срок в колонии снизили незначительно

Челябинский областной суд в апелляции смягчил приговор бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 41 млн рублей», — сообщили в облсуде.

1 марта Центральный районный суд Челябинска назначил Белавкину наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 47 миллионов рублей.

Суд установил, что Белавкин в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере 1,2 миллиона от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации. В ходе расследования преступления установлено, что Иван Белавкин приобрел недвижимость и земельные участки на сумму более 8,3 млн рублей. Денежные средства на приобретение этих объектов не были отражены в ежегодных справках о доходах и расходах.