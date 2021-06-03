Челябинский облсуд признал виновным экс‑полицейского Наиля Курманова по делу о передаче наркотиков заключенным

Два предыдущих приговора отменены апелляционной инстанцией





Сегодня, 3 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке приговор первой инстанции в отношении бывшего полицейского Наиля Курманова, незначительно изменил его. Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков.

Судебное заседание проходило в открытом режиме. Сам осужденный присутствовал виртуально — была организована видеоконференция из СИЗО. Адвокаты обвиняемого — Константин Акулич и Евгений Абрамовских — настаивали на невиновности подзащитного и просили об оправдательном приговоре.





«Руководствуясь здравым смыслом и внутренними убеждениями, я понимаю, что желающие совершить преступление действуют осторожно. В случае же с Наилем Курмановым — доказательства созданы искусственно. Подтверждение этому — рассмотрение дела в третий раз, вынесенные до этого оправдательные приговоры», — отметил Константин Акулич.

На своей непричастности к вменяемым ему преступлениям настаивал и сам Наиль Курманов.

«Своими усилиями и усилиями адвокатов я хочу доказать сомнительность показаний свидетелей по делу. Меня оговорили. У меня была безупречная служебная и бытовая репутация. Всю жизнь я посвятил борьбе с криминалом. Следствие раз за разом предъявляет мне абсурдные обвинения», — сказал осужденный.

Курманов неоднократно заявлял в суде, что рассматривать нужно как то, что передать наркотики могли жены заключенных, которые привозили еду, так и ту версию, что кто-то же подложил «закладку» в нишу подвесного потолка в кабинет полицейского (доступ к кабинету имеет широкий круг сотрудников).

Тем не менее прокурор утверждала, что по делу Курманова собрана достаточная доказательная база и за все шесть лет следствия так и не было установлено оснований для оговора.

После прений сторон судейская коллегия удалилась в совещательную комнату. В это время к экрану подошла жена Наиля Курманова. Она отправила ему воздушный поцелуй и жестами показала, как ее супруг сильно похудел, находясь в следственном изоляторе.





Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил апелляционное решение.

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда изменила приговор, снизив срок основного и дополнительного наказания на 1 месяц, то есть: лишения свободы — до 10 лет 5 месяцев, лишения права занимать должности — до 4 лет 11 месяцев. Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в кассационном порядке», — сообщили в суде.

После вынесения апелляционного решения супруга Курманова расплакалась в зале суда.

Напомним, 12 февраля Калининский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Он был признан виновным в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков, совершенном в административном здании, в значительном размере, с использованием своего служебного положения (пункт «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Примечательно, что это уже третий приговор Наилю Курманову, — два предыдущих отменены апелляционной инстанцией. В первый раз его приговорили к 11 годам лишения свободы и после пересмотра дела оправдали за передачу наркотиков заключенным, оставив в силе приговор за превышение полномочий. Тогда Челябинский облсуд нашел нарушения Уголовно-процессуального кодекса и по этому наказанию.

Судом установлено, 16 июля 2015 года тогда еще 40-летний полицейский вывез из СИЗО троих обвиняемых для проведения следственных действий по уголовному делу. Но вместо осуществления следствия он передал им психотропные и наркотические вещества, чтобы заключенные написали явки с повинной по уголовным делам о нераскрытых преступлениях. Защита Курманова строилась в том числе и на характеристике свидетелей — это заключенные Евгений Кулаков, Алексей Лебедев и Максим Мотыхляев. Все они неоднократно отбывали наказание, один из заключенных имеет 17 судимостей. Кстати, из года в год в ходе рассмотрения этого дела количество эпизодов, вменяемых Курманову, сокращается. По последнему приговору он передал наркотики только одному постояльцу следственного изолятора.