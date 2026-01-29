Челябинский облсуд признал ОПГ «Махонинские» экстремистской

В доход государства будет изъято имущество группировки на сумму около 4 миллиардов рублей

Челябинский областной суд 28 января утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские»* экстремистской и изъятии в доход государства ее имущества на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее один из лидеров группировки Александр Махонин был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), он находится под домашним арестом. Его брат Андрей Махонин объявлен в розыск.

Сейчас в Советском райсуде Челябинска рассматривается еще один иск Генпрокуратуры РФ к ОПГ. В нем речь идет об обращении в казну имущества группировки на сумму 1,3 миллиарда рублей.

*Внесена в список экстремистских организаций.