Челябинский облсуд отправил мужчину на принудительное лечение за убийство и разбой

Обвиняемый зарезал приятеля и похитил его деньги

Сегодня, 1 октября, Челябинский областной суд постановил отправить на принудительное лечение 47-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 3 сентября прошлого года обвиняемый находился дома в компании приятелей и распивал с ними спиртное. Подсудимый знал, что у одного из товарищей есть деньги и потребовал отдать их, однако получил отказ.

После этого обвиняемый схватился за нож и ранил мужчину. Потерпевший скончался от обильной кровопотери до приезда медиков. Челябинец взял у погибшего 7,5 тысячи рублей и скрылся. В отношении него были возбуждены уголовные дела по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью).

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, обвиняемый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в специализированном медучреждении.

Постановление в законную силу не вступило.