Челябинский облсуд отправил двоих мужчин в колонию на 16 и 17 лет за сбыт наркотиков

Осужденные распространяли вещества в Миассе





Сегодня, 24 мая, Челябинский областной суд вынес приговор двоим жителям Миасса. 22-летний Артур Астанчуков и 28-летний Ян Иванов признаны виновными в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что мужчины в марте 2020 года по указанию третьего лица извлекли закладку с наркотическим веществом на территории Миасса. Полученный «товар» осужденные расфасовали на несколько партий для дальнейшего незаконного сбыта. В общей массе они получили более 175 граммов вещества. Покупатели оплачивали приобретение переводом на банковскую карту.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

«За совершение преступлений судом виновным назначено наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы со штрафом по 300 тысяч рублей каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее писал наш сайт, Челябинский областной суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на приговор в отношении 46-летнего Наиля Курманова, признанного виновным в передаче наркотиков заключенным СИЗО и превышении должностных полномочий.