Челябинский суд в апелляции сохранил приговор магнитогорцу за смерть журналиста Михаила Скудирина

Сергей Данилов избежал наказания за истечением срока давности

Челябинский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции и не стал ужесточать наказание Сергею Данилову, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности. В 2019 году после конфликта на оживленном перекрестке в водителем кроссовера в Магнитогорске журналист Михаил Скудирин получил травму и скончался в городской больнице, не приходя в сознание. Ранее суд освободил обвиняемого Сергея Данилова от наказания за истечением срока давности уголовного преследования. Во вторник, 7 сентября, суд в апелляции сохранил это решение.

Семья погибшего журналиста Михаила Скуридина и прокурор приговор обжаловали. Они требовали переквалифицировать статью в более тяжкую — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Адвокат Данилова в апелляционной жалобе просил оправдать его подзащитного в связи с непричастностью к совершению преступления.



Напомним, трагедия случилась 31 марта 2019 года. Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин повздорил на дороге с водителем автомобиля KIA Sportage Сергеем Даниловым. Последний ударил обозревателя по голове и скрылся с места происшествия. Михаил Скуридин получил тяжелую травму и впал в кому, в которой провел два месяца. В ночь на 20 мая 2019 года журналист скончался.

Виновника происшествия искали полгода. Сначала возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», однако позже действия переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности».

В мае этого года стало известно, что Данилов за истечением срока давности уголовного преследования освобожден от наказания.