Челябинский облсуд отказал в пересмотре приговора убившему собутыльника ножницами южноуральцу

Мужчина не был согласен с наказанием, назначенным Коркинским судом

Челябинский областной суд оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный в декабре 2021 года жителю Коркино. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина получил больше 10 лет особого режима за убийство приятеля и угрозу убийством знакомой женщине, но пытался добиться пересмотра дела в апелляционной инстанции.



По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, 41-летний коркинец когда-то уже был судим за убийство. В 2021 году он выпивал на квартире у знакомого. Собутыльники поссорились, осужденный схватился за ножницы и нанес приятелю 25 ударов. Затем переключился на оказавшуюся на месте преступления общую знакомую, начал угрожать ей и ударил теми же ножницами не меньше 19 раз. Женщина отделалась легким вредом здоровью, а вот потерпевший-мужчина скончался на месте.

Преступление было раскрыто быстро, Коркинский горсуд признал рецидивиста виновным в убийстве и угрозе убийством (статьи 105 и 119 УК РФ) и осудил на 10 лет и 8 месяцев особого режима. Мужчина пробовал обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но Челябинский облсуд прислушался к мнению прокурора и оставил наказание в силе.