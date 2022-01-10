Челябинский облсуд оставил в СИЗО замдиректора завода «Пластмасс» по делу о взятке

Адвокат Сергея Рябцева просил изменить меру пресечения на домашний арест

Сегодня, 10 января, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении меры пресечения замдиректора АО завода «Пластмасс» Сергею Рябцеву. Он останется в СИЗО до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По предварительной версии, подозреваемый с 2019 года и до начала 2021-го получил взятку в размере миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по части статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сергей Рябцев был заключен под стражу. В декабре меру пресечения продлили в Центральном районном суде Челябинска.

«Адвокат обвиняемого, обжалуя постановление районного суда, просил его отменить, изменить его подзащитному действующую меру пресечения на домашний арест», — сообщили в пресс-службе областного суда.



Сергей Рябцев останется в СИЗО до 20 февраля.



