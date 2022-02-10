Челябинский облсуд оставил в СИЗО сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки

Олег Уланов и Амирбек Батталов останутся под стражей до 1 апреля

Сегодня, 10 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановления Ленинского райсуда о заключении под стражу двоих сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в Челябинске троих сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, представители дорожной инспекции взяли 20 тысяч рублей с водителя в апреле 2021 года. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности по Челябинской области, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области. Собеседник ИА «Первое областное» сообщил, что сотрудников задержали на одной из остановок общественного транспорта.

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков уволил руководителя подразделения ГИБДД, где работали задержанные. 2 февраля Ленинский районный суд заключил двоих фигурантов дела под стражу. Речь идет о заместителе командира батальона полка ДПС ГИБДД Амирбеке Батталове и старшем инспекторе ДПС Олеге Уланове. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Адвокаты, обжалуя постановления районного суда, просили его отменить и избрать в отношении их подзащитных меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в облсуде.

Постановление Ленинского райсуда Челябинска осталось без изменений. Обвиняемые будут находиться под стражей до 1 апреля.