Челябинский облсуд оставил под стражей высокопоставленного полицейского

Сторона защиты ходатайствовала об отмене меры пресечения

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей высокопоставленного полицейского Леонида Галанина.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал уголовного дела в отношении Леонида Галанина, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 14 апреля, которым Галанину продлен срок содержания под стражей до 26 мая», — уточнили в пресс-службе облсуда.

В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции, изменить меру пресечения подзащитного на домашний арест или запрет определенных действий.

Органами предварительного следствия Галанин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Постановление вступило в законную силу.

18 февраля Леонида Галанина заключили под стражу до 17 апреля, апелляционная жалоба ничего не принесла.