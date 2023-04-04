Челябинский облсуд оставил под стражей общественника, обвиняемого в мошенничестве на 2 млн рублей

Булат Ахметгаянов проведет в СИЗО еще два месяца

Челябинский областной суд оставил под стражей председателя общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат» Булата Ахметгаянова, обвиняемого в мошенничестве на два миллиона рублей. Он останется в СИЗО до 11 мая, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Не согласившись с решением о продлении меры пресечения, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога или домашнего ареста по месту жительства обвиняемого. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление Тракторозаводского районного суда оставил без изменений»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе-сентябре 2022 года Булат Ахметгаянов предложил супруге бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, находящегося под следствием за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, передать два миллиона рублей за избрание ему более мягкой меры пресечения. Но, получив деньги, посредник распорядился ими по своему усмотрению и своего обещания не выполнил.

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