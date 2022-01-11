Челябинский облсуд оставил под стражей бывшего вице-мэра Магнитогорска

Валерий Измалков пытался обжаловать решение о своем аресте

11 января Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на арест бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова. Обвиняемый в получении крупной взятки экс-чиновник пытался сменить меру пресечения на более мягкую, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Защитник Измалкова ходатайствовал об отмене решения районного суда, 2 декабря 2021 года заключившего бывшего вице-мэра под стражу на два месяца. Однако апелляционная инстанция суда прислушалась к доводам следствия: в СК РФ полагают, что, оказавшись на свободе, обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Как сообщало Первое областное информагентство, 1 декабря 2021 года Валерий Измалков был задержан по подозрению в получении взятки. Уже на следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки»: по версии следствия, Измалков в 2015—2016 годах получил более 1,5 миллиона рублей от бизнесмена за помощь в аренде земли на территории Магнитогорска для коммерческих целей. В СИЗО бывший чиновник должен пробыть до 2 февраля.