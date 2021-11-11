Челябинский облсуд оставил без изменения приговор экс‑полицейскому по делу об изнасиловании подчиненной

Риф Биктимиров освобожден от уголовной ответственности за домогательства в связи с истечением срока давности

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего полицейского Рифа Биктимирова, оставил без существенных изменений приговор первой инстанции. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.Напомним, по данным четверых потерпевших, они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Биктимирова , однако не вступали в интимную связь с ним. Еще одна потерпевшая рассказала, что имела половые отношения с обвиняемым добровольно, однако вскоре она их прекратила. После этого экс-полицейский, по ее словам, изнасиловал потерпевшую в 2018 году.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера») и части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Чебаркульский горсуд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за изнасилование. По факту сексуальных домогательств Биктимирова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к ней.

«В апелляционном представлении прокурор настаивал на ужесточении наказания. Сторона защиты, обжалуя приговор городского суда, просила его отменить, оправдать Биктимирова в связи с непричастностью к преступлениям», — сообщили в пресс-службе суда.



Приговор оставили без изменения по существу. Он вступил в законную силу.

