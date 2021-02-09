Челябинский облсуд оставил без изменения приговор директору базы, где девочка упала с тюбинга

Он осужден условно

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Увельского суда в отношении директора базы, осужденного за травму 10-летней девочки при катании на тюбинге. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в январе прошлого года 10-летняя девочка каталась на тюбинге, выкатилась за пределы трассы и, упав, получила неосложненный компрессионный перелом двух позвонков.

Увельский райсуд назначил директору базы наказание по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Он осужден на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Подсудимый в ходе заседания отрицал свою вину, подчеркивая, что он предоставлял услуги только по прокату тюбингов, однако суд счел доводы несостоятельными.

Осужденный подал апелляционную жалобу. Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Накануне в Магнитогорске суд приговорил инструктора канатной дороги в Магнитогорске к штрафу в 10 тысяч рублей за то, что он допустил падение с высоты 10-летнего ребенка.