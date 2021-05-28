Челябинский облсуд оправдал восьмилетнего участника ДТП с автомобилем BMW

Разбирательство длилось год

Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции, по которому виновником аварии с участием дорогой иномарки и велосипедиста признан восьмилетний мальчик. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел 30 мая 2020 года в СНТ «Здоровье». Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования водителя автомобиля BMW и вынес решение о взыскании с мамы мальчика материального вреда в размере 72 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что вина ребенка в ДТП отсутствует.