Челябинский облсуд изменил приговор экс‑директору челябинского аэропорта

Адвокат Андрея Осипова просил оправдать своего подзащитного

Сегодня, 8 февраля, Челябинский областной суд изменил приговор бывшему директору аэропорта Андрею Осипову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Андрей Осипов был задержан 3 марта 2021 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в мошенничестве: по версии следствия, он повредил служебный «Хендай» и заставил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы получить страховку в 170 тысяч рублей. В последнее время Осипов находился под стражей, поскольку нарушил условия пребывания под домашним арестом.

30 ноября прошлого года Центральный районный суд вынес ему приговор и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Данным приговором Осипов признан виновным в совершении мошенничества в сфере страхования с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Суд апелляционной инстанции уменьшил размер ущерба, причиненного страховой компании преступными действиями Осипова, и снизил наказание до 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев», — рассказали в пресс-службе.

В апелляционном представлении прокурор настаивал на ужесточении наказания.

Адвокат осужденного, обжалуя приговор, просил оправдать подзащитного.

Приговор вступил в законную силу.