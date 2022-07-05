Челябинский областной суд рассмотрит дело обвиняемого в двойном убийстве жителя Южноуральска

Преступление было совершено на глазах у трехлетнего ребенка

Региональная прокуратура направила в Челябинский областной суд материалы уголовного дела в отношении жителя Южноуральска. Мужчина обвиняется в двойном убийстве, покушении на убийство и краже. Как уточнили Первому областному информагентству в пресс-службе надзорного ведомства, преступление было совершено год назад, причиной стала пьяная ссора.



Как ранее сообщало Первое областное информагентство, трагедия произошла на улице Космонавтов в Южноуральске ночью 15 июля 2021 года. Обвиняемый вместе со своей знакомой выпивал в гостях у семейной пары, здесь же находился трехлетний сын хозяйки квартиры.

Мужчины поссорились, и обвиняемый схватился за нож и топор. Расправившись с хозяином квартиры, он, чтобы скрыть преступление, на глазах трехлетнего ребенка набросился и на женщин. Затем украл мобильный телефон и планшет и сбежал из квартиры.

Из трех потерпевших в живых осталась только мать ребенка. Подоспевшие медики сумели спасти ее. Убийцу задержали по горячим следам, уже через сутки он был заключен под стражу.