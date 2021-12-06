Челябинский областной суд отказал в апелляции по делу златоустовского фальшивомонетчика

Мужчина покупал продукты на поддельные пятитысячные купюры

Челябинский областной суд оставил без изменений уголовное дело 25-летнего Никиты Павлова, виновного в хранении и сбыте поддельных денег. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Никита Павлов из Златоуста осенью 2020 года заказал в интернете и через закладки получил поддельные пятитысячные банкноты. Фальшивыми купюрами он рассчитывался в магазинах Челябинска, Копейска и Златоуста. Кассиры не сомневались в подлинности купюр, признаки подделки обнаруживались только в отделениях банков.

Златоустовский городской суд в октябре этого года признал Павлова виновным по ч.1 ст. 186 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца в колонии общего режима. В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил смягчить приговор и назначить условное отбывание наказания.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, сегодня в Челябинске профессору вуза вынесли приговор за получение взяток от студентов в сумме более 1,7 миллиона рублей. Виктора Олефиренко отправили в колонию общего режима.