Челябинский областной суд оставил под домашним арестом главу областного ПФР

Вернуть Виктора Чернобровина в СИЗО пытались сотрудники прокуратуры Челябинской области

4 октября Челябинский областной суд принял решение оставить под домашним арестом начальника регионального отделения Пенсионного фонда Виктора Чернобровина, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее прокуратура Южного Урала пыталась ужесточить меру пресечения, выбранную для обвиняемого в получении взятки Чернобровина Тракторозаводским райсудом.



Как Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе областного суда, постановление Тракторозаводской инстанции от 20 сентября в отношении Виктора Чернобровина оставлено без изменений. Напомним, начальник реготделения ПФР был задержан в июле 2021 года, вскоре ему было предъявлено обвинение в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Чернобровин с подчиненными, Александром Ореховым и Рудольфом Зайцевым, в 2019—21 годах получили 26,7 миллиона рублей от руководителя охранного предприятия «Аквилон» за заключение контрактов на охрану зданий отделений ПФР. 23 июля руководитель областного Пенсионного фонда был заключен под стражу.

20 сентября Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения на домашний арест. Прокуратура Челябинской области пыталась обжаловать это решение сначала в первой, затем в апелляционной инстанции, однако потерпела неудачу.