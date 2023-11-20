Челябинский несун украл с работы металла на 100 тысяч рублей

Приемка, куда вор сдал добычу, находилась под надзором полиции

Полиция Челябинска задержала 21-летнего местного жителя, который вывез со своей работы и сдал в металлолом металлические трубы стоимостью 100 тысяч рублей. За хищение чужого имущества ему грозит до двух лет тюрьмы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По сообщению ГУ МВД по Челябинской области, в правоохранительные органы с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. По его словам, металлопрокат был похищен из производственного помещения, которое он сдавал в аренду.

После осмотра места преступления и опроса очевидцев оперативники вышли на подозреваемого — ранее не судимого молодого человека, который трудился в этой организации. Будучи на работе, он погрузил трубы в «Газель» и отвез их в пункт приема металлолома. Узнать это удалось благодаря тому, что деятельность пункта проверялась полицией.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное, его отпустили под обязательство о явке.