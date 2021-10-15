Челябинский коммерсант вырубил около сотни деревьев в Тракторозаводском районе

Прокуратура возбудила уголовное дело

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района взяла на контроль дело о незаконной вырубке деревьев. На Южном Урале идет расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Челябинска, который в середине сентября вырубил 90 кленов в районе Бродокалмакского тракта. По данным прокуратуры, городу причинен ущерб свыше 1,4 млн рублей.

90 деревьев индивидуальный предприниматель спилил в течение пяти дней — с 10 по 15 сентября 2021 года. Он расчистил участок для ведения коммерческой деятельности по адресу Бродокалмакский тракт, д. 5/3.

В полиции полиции возбудили уголовное дело.

«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Лес» сотрудниками УМВД России по городу Челябинску установлен ранее не судимый местный житель, 1993 года рождения, который осуществил незаконную рубку лесных насаждений», – прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области. По сведениям ведомства, нарушителю может грозить срок до семи лет лишения свободы.

«Указанными действиями нанес ущерб городскому бюджету на сумму свыше 1,4 млн рублей. По данному факту в отдела полиции „Тракторозаводский“ СУ УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в особо крупном размере). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — сообщает прокуратура области.

Напомним, это не первый случай в Челябинске, когда региональная прокуратура проверяет дело о незаконной вырубке деревьев. В июле прокуратура Центрального района Челябинска потребовала возбудить уголовное дело после незаконной вырубки 14 кленов между домами № 179 по улице Труда и № 22 по Энгельса на месте строительства спортивного центра по боксу.