Челябинский фотограф погиб в ДТП на курорте в Турции

По словам друзей, Евгения Токарева сбил автомобиль

В Турции погиб челябинский фотограф Евгений Токарев. На своей странице «ВКонтакте» друг погибшего, челябинец Иван Шмелев разместил видео, в котором рассказал об обстоятельствах гибели фотографа. По словам Ивана Шмелева, молодой человек погиб в ДТП.



Родные Евгения собираются вернуть тело погибшего на родину, но покроет ли страховка перевозку — пока неизвестно.

«Я пока не хочу тревожить родителей и сам знаю немного. Только то, что его сбила машина. Мы все сейчас находимся в шоке и действительно хотим помочь семье, потому что у Евгения остался маленький ребенок»,— пояснил в телефонном разговоре корреспонденту ИА «Первое областное» Иван Шмелев.

После нашего разговора он удалил видео со своей страницы.

Чтобы вернуть тело погибшего в Челябинск, близкие Евгения объявили сбор средств в социальных сетях. Реквизиты можно найти на странице Ивана Шмелева «ВКонтакте».