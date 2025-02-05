Челябинский диспетчер пойдет под суд за провалившегося в яму с кипятком ребенка

Подросток получил ожоги 35% тела

В Челябинске диспетчера коммунального предприятия будут судить за оставленную без ограждения яму с горячей водой, в которую упал подросток. Диспетчеру вменяют оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших тяжкий вред здоровью ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2024 года в Курчатовском районе.



В ходе предварительного следствия установлено, что местные жители несколько раз звонили в диспетчерскую с сообщением об аварии на сетях возле первого подъезда дома № 112 по Комсомольскому проспекту.

«Однако все сообщения обвиняемый умышленно проигнорировал, поручение подчиненным об ограждении аварийного участка и выставлении дежурного не отдал. Вследствие данного бездействия 11-летний мальчик во время прогулки в вечернее время провалился в яму с горячей водой и получил ожоги 35% тела, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.